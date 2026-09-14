В Британии снова начали подстрекать Киев к эскалации конфликта Советник премьера Британии призвал Киев к эскалации конфликта

Москва14 сен Вести.Украине следует придерживаться курса на отказ от территориальных уступок и усилить удары по российским территориям. С таким призывом к Киеву обратился советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Энди Бернема Джонатан Пауэлл.

Заявление было сделано в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, трансляция которой шла на YouTube-канале организации.

Есть основания считать эту стратегию действенной... и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха сказал он

При этом, по словам Пауэлла, этот конфликт может завершиться только путем переговоров. Поэтому он рекомендовал Западу сохранять каналы связи с Россией. Особенно это касается Европы, которая, по мнению британского политика, должна принимать в этом диалоге непосредственное участие, так как находится ближе к зоне конфликта и заинтересована в вопросах безопасности объединения.