МИД Франции подтвердил присутствие французских инструкторов на Украине Глава МИД Франции Барро заявил о присутствии французских инструкторов на Украине

Москва18 ноя Вести.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие французских инструкторов и специалистов по обслуживанию техники на Украине. При этом министр отказался считать Париж стороной украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Мы, разумеется, не являемся воюющей стороной на Украине и не намерены ею становиться. Но мы поддерживаем украинскую армию. Поэтому совершенно естественно, что мы можем направить инструкторов, нескольких инструкторов, а также нескольких специалистов, как напомнила сегодня министр вооруженных сил, для обслуживания и ремонта военной техники, которую мы им [Украине] поставляем приводит РИА Новости слова Барро

Кроме того, правительство Франции не имело оснований для информирования парламента страны о такой миссии на Украине, поскольку французские военные находятся "на значительном удалении от линии фронта", заявил министр.

Радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники.

Президент Владимир Путин заявлял, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для Москвы и представляет угрозу для национальной безопасности России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает сведениями о присутствии иностранных военнослужащих на Украине и уже передавала соответствующим государствам свои опасения по этому поводу. Иностранные военные находятся на Украине не менее полугода, причем речь идет не только о французских военнослужащих, подчеркнул Лавров.