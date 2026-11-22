"Хуже ВСУ": Марочко рассказал о французских наемниках на Украине Марочко: французские наемники воюют хуже боевиков ВСУ

Москва22 ноя Вести.Французские наемники на Украине воюют хуже боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что наемники из Франции не отличаются от другого контингента войск Североатлантического альянса.

У них нет никаких особенностей. В некоторых случаях, как отмечали наши бойцы, украинцы намного лучше воюют, нежели западные гастролеры сказал эксперт

Ранее радиостанция RFI передала, что военнослужащие Франции с лета текущего года могут находиться на территории Украины, где занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием вооружений.

Между тем военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подчеркнул, что масштаб потерь среди французских военнослужащих на Украине измеряется сотнями, если не тысячами убитых.