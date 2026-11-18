Баранец: для французских военных на Украине можно создать отдельное кладбище

Полковник Баранец раскрыл, сколько французских военных погибло на Украине Баранец: для французских военных на Украине можно создать отдельное кладбище

Москва18 ноя Вести.Масштаб потерь среди военнослужащих Франции на Украине измеряется сотнями, если не тысячами убитых, заявил военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец.

Эксперт высказал мнение, что Франция давно стала полноценным участником украинского конфликта, поскольку ее военные участвуют в нем с самого начала в 2022 году. Участие французского Иностранного легиона подтверждали не только украинские боевики, но и представители партнеров Киева - в частности, бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен, отметил полковник.

Число французов, боевая карьера которых закончилась на Украине, уже перевалило за многие сотни, если не тысячи, о чем французское правительство предпочитает умалчивать, подчеркнул Баранец.

Уже и сами украинские вояки сегодня не стесняются открыто признавать, что на Украине уже можно создавать отдельное кладбище для погибших французов, многие из которых являются профессиональными военными написал он

Ранее радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники. Политик Флориан Филиппо в ответ на эту публикацию заявил, что Франция перешла опасную черту в украинском конфликте.

Позднее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро признал факт присутствия французских инструкторов и специалистов на Украине, но отказался признавать Францию полноценной стороной конфликта. Министр обороны Франции Катрин Вотрен, в свою очередь, назвала попытки поднять обсуждение этого вопроса "кремлевской пропагандой".

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для России и представляет угрозу для ее национальной безопасности.