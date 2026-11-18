МО Франции признало, что отправляет солдат на Украину для помощи ВСУ

Вотрен подтвердила информацию об отправке военных Франции на Украину МО Франции признало, что отправляет солдат на Украину для помощи ВСУ

Москва18 ноя Вести.Министр обороны Франции Катрин Вотрен во время выступления в парламенте страны признала, что республика регулярно отправляет на Украину своих военнослужащих для помощи украинским боевикам. Выступление Вотрен транслировал телеканал Public Sénat.

Она объяснила, что Франция регулярно поставляет Украине военную технику, которую нужно обслуживать и держать в рабочем состоянии, а также инструкторов для обучения бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), которым придется ее использовать.

Именно в этих рамках небольшое количество военнослужащих, подчеркиваю, небольшое количество, время от времени направляется на территорию Украины за пределы зоны боевых действий, чтобы обеспечить техническое обслуживание и провести специальное обучение. Мы должны поддерживать Украину сказала Вотрен

Дальнейшее обсуждение этой темы министр назвала "кремлевской пропагандой", после чего призвала присутствовавших на ее выступлении "быть серьезными".

Ранее радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие могут находиться на Украине с лета 2026 года, занимаясь подготовкой украинских солдат и обслуживанием техники. Политик Флориан Филиппо в ответ на эту публикацию заявил, что Франция перешла опасную черту в украинском конфликте.

Позднее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро признал факт присутствия французских инструкторов и специалистов на Украине, но отказался признавать Францию полноценной стороной конфликта.

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для России и представляет угрозу для ее национальной безопасности.