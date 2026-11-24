Полковник Баранец заявил, что профессионалы из 70 стран воюют в рядах ВСУ Полковник Баранец: на стороне Украины воюют профессиональные военные из 70 стран

Москва24 ноя Вести.Полковник Виктор Баранец в материале для KP.RU, что на стороне Украины действуют профессиональные военные из 70 государств.

По его данным, из примерно 20 тысяч иностранцев, находящихся сейчас на фронте, больше половины — действующие офицеры, сержанты и солдаты регулярных армий, скрывающие свою принадлежность к вооруженным силам.

На стороне Украины воюют профессиональные военные из 70 стран пишет Баранец

Он отметил, что власти западных стран отрицают отправку своих военнослужащих, однако, по его мнению, речь идет уже о прямом участии в конфликте. В качестве примеров он привел Польшу, направившую два батальона, США с "советниками" и расчетами западной техники, Великобританию, чьи военные входят в личную охрану Зеленского, а также Канаду и Францию.

По оценке полковника, потери среди иностранных наёмников и военных растут, а общественное мнение на Западе, в частности во Франции, все больше склоняется к неодобрению участия в украинском конфликте.