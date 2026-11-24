Баранец: в составе ВСУ воюют наемники из 70 государств Обозреватель Баранец: в рядах ВСУ воюют бойцы из 70 стран

Москва24 ноя Вести.На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют граждане примерно 70 государств, их численность составляет порядка 20 тысяч человек, пишет обозреватель KP.RU, член Общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец.

За время СВО наша разведка установила, что на украинской стороне воюют представители аж 70 стран. Воюют в разных количествах: от одного из какого-нибудь экзотического государства до сотен и тысяч из крупных … Сейчас их (по данным Минобороны России и Стокгольмского института мира) около 20 тысяч говорится в публикации

Среди основных стран происхождения иностранных бойцов автор называет Польшу, США, Великобританию, Канаду, Колумбию и Францию, более половины из числа наемников – профессиональные военнослужащие.

Баранец утверждает, что с начала конфликта РФ и Украины погибли порядка 7 тыс. иностранцев, воюющих за ВСУ, еще более 6 тыс. получили ранения или контузии. Из граждан европейских стран больше всего погибло поляков – около 1,5 тыс.

Ранее военный обозреватель Евгений Поддубный рассказал, ради чего иностранцы вступают в ряды ВСУ.