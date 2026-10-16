Экс-сотрудник СБУ перечислил страны, передающие Киеву данные для атак на РФ Экс-сотрудник СБУ раскрыл, кто дает Киеву данные для атак на Россию

Москва16 окт Вести.Франция и Великобритания могут передавать сведения Украине для нанесения атак по территории России после отказа со стороны США. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Они располагают такими возможностями, и они готовы это делать подчеркнул он

Кроме того, напомнил Прозоров, французская сторона неоднократно заявляла, что их космическая группировка предоставляет развединформацию Украине.

Возможно, это будет не в том объеме, как Соединенные Штаты. Но не забывайте, есть же еще огромное количество коммерческих спутников, которые, в принципе, могут предоставлять ту же самую информацию. Да, фотографии будут не того разрешения, как с американских военных спутников, но они все равно будут, и их спокойно предоставят украинской стороне заявил он

На днях на Украине заявляли, что США ограничили скорость работы Starlink для украинской армии, но потом ограничения были сняты.