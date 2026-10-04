Эксперт: Запад использует украинскую разведку в Африке для борьбы с влиянием РФ Ветеран ГРУ: украинскую разведку в Африке использует Запад для ослабления РФ

Москва4 окт Вести.Военную разведку Украины в Африке, в том числе в Мали, используют спецслужбы Запада, чтобы подорвать влияние России, пишет РИА Новости со ссылкой на слова ветерана Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимира Винокурова.

Использование украинской разведки и связанных с ней лиц на африканском направлении вписывается в более широкую логику распределения функций между западными спецслужбами для противодействия России отметил Винокуров

По его словам, Франция помогает украинской разведке контактами с вооруженными формированиями повстанцев, а Британия и США обеспечивают военную разведку, аналитическую поддержку и перехват коммуникаций.

Украина действует в Африке от своего имени, не указывая на координацию от Запада.

Украинская сторона в этой схеме выполняет функцию исполнителя, обладающего необходимым уровнем оперативной готовности, опытом ведения диверсионных операций, накопленным в ходе конфликта на собственной территории, а также политической мотивацией, заинтересованностью в нанесении ущерба российским формированиям независимо от места их дислокации добавил эксперт

В конце сентября власти в Нигере обвинили Францию и Украину в дестабилизации стран зоны Сахеля.