Нигер обвинил Францию и Украину в дестабилизации Сахеля Премьер-министр Нигера: Франция и Украина дестабилизируют Сахель

Москва26 сен Вести.Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил Францию и Украину в дестабилизации региона Сахель.

Эта коварная попытка дестабилизировать центральный Сахель, осуществляемая Францией при участии Украины, теперь документирована, широко документирована отметил Зейн на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

В частности, на северо-восточной границе Нигера находятся вооруженные подразделения, управляемы Францией и поддерживаемые Украиной. В дестабилизации обстановки участвуют еще две страны, название которых Зейн не привел.

Вооруженные подразделения готовятся атаковать позиции нигерийских военных и нефтяные объекты в Нигере, заключил Зейн.

Сахель представляет собой переходную полосу между Сахарой и суданскими саваннами, которая простирается в Африке от Атлантического океана до Красного моря.

Сахель разделен на несколько частей, включая мавританский, малийский, нигерский, чадский, камерунский и суданский Сахель.

В сахельской полосе расположены Кабо-Верде, Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Алжир, Нигер, Нигерия, Чад, Камерун, Судан, Эритрея, а также иногда Джибути, Эфиопия и Сомали.