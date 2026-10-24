Москва24 окт Вести.Членам ОБСЕ стоит вспомнить слова главы киевского режима Владимира Зеленского о единстве народов России и Украины перед тем, как обвинять РФ в лишении украинцев их идентичности. Об этом в социальной сети X написал постоянный российский представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Так дипломат прокомментировал заявление Зеленского, в котором он говорит, что украинцы не могут быть против русских, так как это один и тот же народ.

Я надеюсь, что мои коллеги в ОБСЕ будут помнить об этом, когда они вновь решат критиковать нас в Постоянном совете [ОБСЕ], потому что Россия якобы хочет лишить украинцев их идентичности добавил Полянский

Ранее он назвал ОБСЕ передовым окопом, который нельзя бросать, потому что только из него можно доносить до европейцев позицию России. Тем более, что большинство каналов, через которые Европа может что-то узнать о РФ, перекрыты. Это привело к тому, что европейцы оказались фактически в информационной блокаде.