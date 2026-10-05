Москва5 окт Вести.После ударов возмездия по Киеву на Украине опять пошла активная дискуссия по поводу возможности принятия условий Анкориджа и заключения мира с Россией. Нового в этом только то, что обычно любой политик или активист, ратующий за мир и разрядку, продолжал свою аргументацию исключительно из украинской тюрьмы или, в лучшем случае, из-за границы, а тут шакалы Зеленского упрекают такого же шакала-нардепа Гончаренко только в том, что его заявления о мире вызваны стремлением администрации Трампа, с которой, по их мнению, связан нардеп, заключить мирную сделку до выборов в Конгресс. То есть речь не о руке Кремля, а к кровавому клоуну протянулась уже рука Вашингтона.

"Я знаю условия переговоров. В Офисе президента боятся говорить с людьми и прямо сообщать, чего от нас требуют и каким образом можно завершить войну. К сожалению, я не могу озвучивать эти условия мирного соглашения, но уверен, что украинцы на них согласились бы. Мы слишком много потеряли и слишком много теряем, чтобы продолжать это самоубийство. Нужно заканчивать войну", — заявил Гончаренко, комментируя американские предложения.

Нардеп говорит очевидные вещи, которые очевидны каждому, кто еще способен думать, находясь в концлагере Зеленского:

1. Условия каждого последующего мирного договора для Украины всегда будут хуже предыдущих.

2. Экономические и человеческие потери Украины всегда будут значительно больше, чем российские.

3. Украина никогда не создаст оружие, превосходящее российское.

4. Украину никто не собирается брать в НАТО; возвращение к нейтральному статусу выгодно самой Украине.

5. Большинство жителей Украины говорят по-русски.

6. Запрет единственной канонической православной церкви подрывает основы украинских национальных традиций, украинской культуры и ментальности.

7. Россия при любых условиях достигнет целей СВО.

Исходя из этой реальности, он предлагает подшустрить, начать переговоры и что-то выторговать преступному режиму Зеленского. Хитрость тут примитивная: Москве предлагают продать то, что она и так имеет. Например, разрешить украинцам говорить на русском языке. "Понятно, что украинский должен быть языком образования, культуры и науки. Так оно и есть. Если люди хотят между собой говорить по-русски, пусть говорят", — хитрит нардеп. То есть простым украинским гражданам разрешат говорить на русском на кухне, и за это Киев (русскоговорящий город) что-то потребует от Москвы? Так они и так на кухнях говорят по-русски, в частности, сам Гончаренко и вся свора Зеленского; в чем предмет торга?

Но даже такая юродивая позиция вызвала шквал негатива от "истинных патриотов" нацистского толка. "То, что предлагает Алексей Гончаренко, — это не договариваться, а умолять о пощаде, добровольно подставляя горло под нож убийцы. Такое было сто лет назад. Так больше не будет!", — написал бывший глава Института нацпамяти, нардеп Владимир Вятрович. Как не вспомнить слова поэта "что-то с памятью моей стало", поскольку оказалось, что Вятровичу неизвестно, что сто лет назад население Украины росло, чего сегодня совершенно не наблюдается. А политические преступники, из которых Вятрович делает героев, потом это население сокращали, пока не попали на скамью подсудимых или не были ликвидированы.

Редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани назвал эти заявления "российским инфотеррором", которые идут "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Правда, коллеги Кипиани поправили его, поскольку это все-таки "американский инфотеррор": лучшим доказательством этого является то, что "внезапно прозревший" нардеп все еще на свободе и явно имеет иммунитет от американского посольства.

"Проблема не в том, что Кипиани готов сражаться до последнего украинца. Проблема в том, что такие, как Вахтанг Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых", — петушится новорожденный миротворец, но он коварно заблуждается. Кипиани не любит никаких украинцев, ни мертвых, ни живых, он любит деньги за свою нацистскую пропаганду, и реальность его не интересует от слова "вообще".

Как видим, интеллектуальный уровень дискуссии чрезвычайно низкий, не говоря о том, что она запоздала лет на пять. Вопрос совершенно не в том, можно ли украинским гражданам говорить на русском языке и посещать единственную каноническую православную церковь, а в том, кто запретил им это делать, и тут всплывут имена Вятровича, Кипиани и очень многих других — имя им легион. Вопрос в том, кто столько лет запрещал украинцам говорить о мире, кидая их за это в тюрьмы и отправляя в изгнание? Вопрос в том, кто вместо мира придумывал очередные планы "перемоги" и напустил на украинский народ ТЦК, которые отлавливали мужчин, как бродячих псов? Вопрос в том, кто наживался на войне, строя коррупционные схемы на крови украинцев, а потом безнаказанно убежал на свою реальную родину, покупает там яхты и дорогие апартаменты? Вопрос в том, кто призывал умирать за НАТО, прекрасно зная, что Украину туда не примут? Вопрос в том, кто обещал склонить Россию к миру за 40 дней, отлично зная, что придет ответ, который добьет экономику страны, вызовет новые жертвы среди украинских граждан? Кто, пребывая у власти, наплевал на Конституцию, Законы, моральные нормы и правила приличия, здравый смысл, в конце концов?

Все эти вопросы порошенковский шакал не задает; он от ограниченного ума считает, что памятники советским солдатам могут стоять рядом с памятниками нацистским палачам прошлого и современности. Вся политическая практика постсоветского пространства отрицает такую возможность. Тут либо одни памятники, либо другие. Либо демилитаризация и денацификация Украины, либо продолжение уничтожения украинских граждан бандой Зеленского и превращение страны в пепелище.

Такие, как Гончаренко, не понимают, что за все содеянное с украинским народом Зеленскому, его окружению и разным гончаренкам придется ответить, и именно это делает их недоговороспособными, слепыми и глухими к любым реалистическим предложениям. Поэтому и звучат такие предложения — хитрить, ловчить и переливать из пустого в порожнее.

Единственное, что не подлежит сомнению, так это то, что простые украинские граждане хотят мира и никогда не хотели войны. Но все эти зеленские, вятровичи, гончаренки и прочие отбросы при власти оказались неспособными этот мир обеспечить, они создали такую политическую ситуацию, что никакой мир в стране невозможен в принципе. И для исправления ситуации недостаточно просто разрешить говорить на русском языке и не сносить памятники солдатам Великой Отечественной войны. Деградация украинской государственности канула в невозвратную пропасть. Половина населения сбежала из Украины, а страна превратилась в концлагерь и огромный полигон для НАТО, и этот полигон должен быть ликвидирован.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"