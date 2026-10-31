Медведчук: Ющенко превратил День освобождения Украины в другой праздник

Медведчук заявил, что Ющенко изменил смысл Дня освобождения Украины Медведчук: Ющенко превратил День освобождения Украины в другой праздник

Москва31 окт Вести.Председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что экс-президент Украины Виктор Ющенко изменил смысл праздника освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Традиция отмечать 28 октября годовщину освобождения Украины сложилась после обретения страной независимости. В 1993 году президент Леонид Кравчук распорядился отметить 50-летие освобождения Украины как всенародный праздник, а впоследствии торжественные мероприятия проводились к 55-й и 60-й годовщинам, напомнил Медведчук.

Указ Ющенко от 20 октября 2009 года уже не содержал названия "Великая Отечественная война", там речь шла о Второй мировой войне. Это было сделано специально, для того чтобы подчеркнуть этим указом, что это день освобождения Украины от фашистских захватчиков в честь героического подвига и жертв только украинского народа во Второй мировой войне, то есть это уже был другой праздник, не наш общий сказал Медведчук в беседе с журналистами

Он отметил, что изначально годовщина освобождения Украины воспринималась как общий праздник народов СССР, совместно одержавших победу над нацизмом. Политик подчеркнул, что изменение формулировок в указе Ющенко было направлено на пересмотр исторической памяти и отказ от общего наследия Победы.

Медведчук также заявил, что после ухода Ющенко торжественное празднование этой даты в 2014, 2019 и 2024 годах не проводилось. Кроме того, последующие украинские власти, продолжая политику пересмотра исторической памяти, запретили использование советской символики во время мероприятий 9 мая.