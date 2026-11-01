Москва1 нояВести.Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил в соцсети X про то, примут ли в Москве премьер-министра Польши Дональда Туска.
Медведев ответил на комментарий одного из пользователей социальной сети, который заявил, что Туска нужно отправить "обратно в Москву, где ему и место".
Мы своих не бросаем!написал Медведев
В Польше обострился политический кризис вокруг Конституционного суда страны, ряд членов которого были назначены при прежнем правительстве. Туск в своем обращении к народу упомянул участие неких "пророссийских сил" в дестабилизации ситуации. Каких-либо доказательств своим словам польский премьер не предоставил.