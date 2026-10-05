Москва5 октВести.Шри-Ланка заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией, заявила посол Шри-Ланки в России Шобини Каушала Гунасекера в интервью РИА Новости.
Я не думаю, что авиакомпании Шри-Ланки смогут начать летать в Россию прямо сейчас. Но мы надеемся, что со временем это произойдет. Работа по возобновлению [полетов] ланкийских авиалиний идет, но есть ряд ограничений, связанных со страховыми вопросами. Это вне нашего контроля. Но мы надеемся, что со временем нам постепенно удастся решить эти проблемы, и мы сможем возобновить наши полеты в Россиюприводит РИА Новости слова посла
Между тем Шри-Ланка работает над расширением авиасообщения с Россией, так как отсутствие удобного авиасообщения плохо влияет на показатели турпотока.