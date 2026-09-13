Москва13 сен Вести.Автомобили российского производства теперь будут поставляться в Оман. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что российский бизнес также активно осваивает африканский рынок. В качестве примера он привел сделки с Нигером и Того.

В Оман теперь поставляем легковые автомобили добавил Чекушов

Россия продолжает налаживать сотрудничество со странами Африки. Ранее президент России Владимир Путин встретился с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Он подчеркнул важность предстоящего форума Россия – Африка, который состоится в октябре 2026 года в Москве.