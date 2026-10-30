Министр Мозамбика: наши порты готовы стать для России "воротами" в страны Африки Мозамбик готов предоставить России свои порты как "ворота" на африканские рынки

Москва30 окт Вести.Республика Мозамбик готова предоставить Российской Федерации свои порты как "ворота" на рынки ряда африканских стран. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жоржи Матломби.

Для России Мозамбик может стать "воротами" на рынки таких стран, как Зимбабве, Малави, Замбия и Демократическая Республика Конго - все они используют наши основные порты для экспортно-импортных операций, - сказал он. - Мы считаем - и в России придерживаются того же мнения, - что такое транспортное сообщение необходимо для того, чтобы российский флот получил доступ к этим рынкам". сказал он

Министр также отметил, что импорт грузов из Российской Федерации в Республику Мозамбик за год увеличился почти вдвое, при этом есть потенциал для его дальнейшего роста.