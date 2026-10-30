Москва30 октВести.Республика Мозамбик готова предоставить Российской Федерации свои порты как "ворота" на рынки ряда африканских стран. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта и логистики Мозамбика Жуау Жоржи Матломби.
Для России Мозамбик может стать "воротами" на рынки таких стран, как Зимбабве, Малави, Замбия и Демократическая Республика Конго - все они используют наши основные порты для экспортно-импортных операций, - сказал он. - Мы считаем - и в России придерживаются того же мнения, - что такое транспортное сообщение необходимо для того, чтобы российский флот получил доступ к этим рынкам".сказал он
Министр также отметил, что импорт грузов из Российской Федерации в Республику Мозамбик за год увеличился почти вдвое, при этом есть потенциал для его дальнейшего роста.