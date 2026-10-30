Министр транспорта Мозамбика: за год импорт грузов из РФ увеличился почти вдвое

Импорт грузов из России в Мозамбик за год вырос практически вдвое Министр транспорта Мозамбика: за год импорт грузов из РФ увеличился почти вдвое

Москва30 окт Вести.Импорт грузов из Российской Федерации в Республику Мозамбик за год увеличился почти вдвое, при этом есть потенциал для его дальнейшего роста. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта и логистики республики Жуау Жоржи Матломби.

За последние 12 месяцев мы практически удвоили объем грузов, импортируемых из России в Мозамбик, однако видим значительный потенциал для дальнейшего роста сказал он

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия – Африка заявил, что объем импорта разной продукции из стран Африки в Россию должен и будет увеличиваться. По его словам, в 2026 году поставки африканской агропродукции в Россию покрыли 8% потребностей РФ в импорте.