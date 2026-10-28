Путин уверен в дальнейшем росте импорта из Африки в Россию

Путин: импорт из Африки в Россию должен и будет расти Путин уверен в дальнейшем росте импорта из Африки в Россию

Москва28 окт Вести.Объем импорта разной продукции из стран Африки в Россию должен и будет увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия – Африка в Москве.

По его словам, в 2026 году поставки африканской агропродукции в Россию покрыли 8% потребностей РФ в импорте.

Ну, 8% — это не так уж и много, то есть о чем это говорит? Что показатель, безусловно, должен и будет расти сказал глава государства

Российский лидер отметил, что одним из магистральных направлений партнерства Москвы и стран Африки традиционно является добыча и переработка полезных ископаемых. Путин назвал это системообразующим и жизненно важным сектором для многих экономик континента, поскольку приносит реальные дивиденды и доходы в их бюджеты.

Как указал Путин, российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов, но он может преодолеть отметку в 50 млрд долларов.