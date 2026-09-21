Грузия нарастила импорт пшеницы из РФ до максимума за 6 лет Грузия закупила у России максимальный за 6 лет объем пшеницы

Москва21 сен Вести.Импорт пшеницы из России в Грузию в августе 2026 года вырос почти вдвое и достиг максимального значения с августа 2020 года. Об этом свидетельствуют данные грузинской статистической службы, которые изучило РИА Новости.

В августе 2026 года Грузия закупила российской пшеницы на 15,8 миллиона долларов. За месяц объем поставок увеличился в 1,9 раза, а в годовом выражении - в 1,5 раза. Последний раз более высокий показатель фиксировался в августе 2020 года, когда импорт достиг 19,6 миллиона долларов.

За январь-август объем импорта российской пшеницы вырос на 32%, до 66 миллионов долларов. Россия при этом остается практически единственным поставщиком этой продукции в Грузию. В августе поставки также осуществлялись из Казахстана, но их объем составил лишь 145 тысяч долларов.

Кроме пшеницы, в августе Грузия закупила у России кукурузу на 654 тысяч долларов, гречку на 583 тысяч, овес на 15 тысяч и рис на 12 тысяч. При этом импорт кукурузы снизился за месяц на 29%, а поставки гречки выросли в два раза.

Ранее стало известно, что в августе текущего года объем денежных переводов физических лиц из России в Грузию упал до 5,1 миллиона долларов. Таким образом, за месяц Россия опустилась с третьего на 11-е место по объему переводов в Грузию в сравнении с другими странами.