Частные переводы между РФ и Грузией вследствие санкций резко упали

Между РФ и Грузией резко упали объемы частных денежных переводов Частные переводы между РФ и Грузией вследствие санкций резко упали

Москва21 сен Вести.В августе 2026 года объем денежных переводов физических лиц из России в Грузию упал до $5,1 млн.

Об этом сообщили в РБК, основываясь на данных Нацбанка Грузии. За месяц Россия опустилась с третьего на 11-е место по объему переводов в Грузию в сравнении с другими странами.

Еще в июле и июне платежи физлиц из России в эту страну составляли $42 млн и $51,4 млн соответственно, следует из материалов.

Объем обратных переводов из Грузии в Россию упал практически до нуля, что стало рекордным показателем.

Такую динамику Нацбанк Грузии связал с ограничениями на систему переводов "Золотая корона".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что народы России и Грузии "соскучились друг по другу", поэтому снятие визовых ограничений было долгожданным.