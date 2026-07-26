Грузия нарастила экспорт водки в Россию до рекордных показателей Грузия в первом полугодии нарастила экспорт водки в РФ до рекордных 50,3 тонны

Москва26 июл Вести.Грузия экспортировала в Россию в первом полугодии 50,3 тонны водки, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики. Такой показатель стал рекордным.

В денежном эквиваленте экспорт водки в Россию с января по июнь составил 695,3 тысячи долларов. Это почти в два раза больше данных за первые шесть месяцев 2025 года. При этом за весь прошлый год РФ купила у Грузии 45,3 тонны водки.

По итогам первого полугодия Россия находится на третьей строчке среди стран, которые импортируют грузинскую водку. Первые две строчки занимают Азербайджан (82,4 тонны) и Киргизия (66,9 тонны).

Также, как следует из данным, Грузия нарастила импорт водки из России. За первые шесть месяцев 2026 года объем поставок из РФ составил 997,3 тонны на 3,4 миллиона долларов. Этот показатель стал наивысшим с 2011 года.