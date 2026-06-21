Грузия с января по май 2026 года нарастила импорт российской водки на 20%

Грузия стала закупать на 20% больше российской водки Грузия с января по май 2026 года нарастила импорт российской водки на 20%

Москва21 июн Вести.Объем импорта водки из России в Грузию за первые пять месяцев 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из материала РИА Новости, основанного на данных грузинской статистической службы.

Общая стоимость поставок за указанный период составила 2,6 миллиона долларов. Вместе с тем, в мае было отмечено снижение стоимости импорта до минимального с начала года уровня — 431 тысяча долларов. Однако в годовом выражении объем поставок вырос на 30,5%.

С января по май 2026 года Грузия закупала водку производства 22 стран. Россия со значительным отрывом заняла первое место, говорится в публикации.

Помимо РФ, в пятерку крупнейших поставщиков также вошли Финляндия (1,4 миллиона долларов), Латвия (1,2 миллиона), Украина (1,04 миллиона) и Белоруссия (578 тысяч долларов).

Ранее Россия возобновила импорт грузинских арбузов и винограда.