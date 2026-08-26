Россия в июле нарастила импорт виски из Грузии в восемь раз

Импорт грузинского виски в Россию увеличился в восемь раз за июль Россия в июле нарастила импорт виски из Грузии в восемь раз

Москва26 авг Вести.Импорт грузинского виски в РФ вырос в восемь раз за июль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику грузинской таможни.

Закупки грузинского виски Россией, как отмечается, составили 315,8 тысячи долларов. При этом поставки еще далеки от пиковых значений: экспорт этого алкогольного напитка из Грузии в Россию в феврале достигал 764,2 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что российская сторона в июле импортировала из Грузии арбузы на рекордную для двусторонней торговли сумму - 766,5 тысячи долларов. В денежном выражении эти поставки вдвое превысили показатель июля 2025 года.

Между тем в июне 2026 года объем импорта европейского пива на российский рынок достиг максимума с прошлого сентября, составив 4,1 млн евро.