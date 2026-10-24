"КАМАЗ" планирует нарастить поставки грузовиков в Африку в 2027 году

"КАМАЗ" нарастит поставки грузовиков в Африку в 2027 году "КАМАЗ" планирует нарастить поставки грузовиков в Африку в 2027 году

Москва24 окт Вести.ПАО "КАМАЗ" намеревается расширить свое присутствие на рынках Центральной и Западной Африки. Для этого будут увеличены поставки грузовиков в регион в 2027 году. Об этом пресс-служба компания сообщила ТАСС.

В автоконцерне не подтвердили, что на предстоящем саммита Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется заключение контрактов или соглашений с представителями африканских компаний или государств.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года "КАМАЗ" планирует выйти на производство 38–40 тысяч автомобилей, несмотря на переходный период.