"КАМАЗ" до конца года произведет 38-40 тысяч автомобилей "КАМАЗ": до конца 2026 года произведем 38-40 тысяч автомобилей

Москва18 окт Вести.До конца 2026 года ПАО "КАМАЗ" выйдет на показатель в 38-40 тысяч автомобилей. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Он обратил внимание на то, что компания переживает переходный период.

В этом году, я думаю, мы выйдем на 38-40 тысяч автомобилей. У нас сегодня переходный период. У нас есть поколение К3 – это исторический "Камаз", прошедший глубокую модернизацию… Есть поколение К5. В К5 от К3 нет ни одной детали. То есть это новые кабины, новые рамы, мосты – все, абсолютно все новое отметил Когогин

Основной упор "КАМАЗ" сделал на выпуск машин поколения К5, указал гендиректор компании.

И темп, когда сейчас нужно переходить на модельный ряд К5, он предъявляет к нам такие жесткие требования, что нельзя затягивать. Потому что старый автомобиль уже неудобен для водителя. На магистралях – это дом человека, то есть он в нем живет, когда едет по трассе на большие расстояния. Это для нас сегодня такая задачка. Например, за год мы только 82 образца специальной техники на шасси "КАМАЗ" серии К5 разместили, сертифицировали с нашими заводами-партнерами. Это совершенно разные бетоносмесители, бетононасосы, это самосвалы – то, что делаем мы сами. Это различные коммунальные машины, зерновозы, невероятное количество всего, там мусоровозы, например добавил Когогин

Глава компании рассказал, что при создании грузовиков поколения К5 большое внимание уделялось практичности машины и топливной экономичности.

Когда мы формировали К5, задались вопросом, а что нужно нашим клиентам? Вот первое – топливная экономичность, дальше – ресурс. То есть очень важно, сколько раз ты заехал на сервисный центр за срок службы автомобиля, межремонтный ресурс. Мы сразу готовили машины, чтобы минимальный пробег был 120 тысяч [км] до заезда на сервис. В колонии наших грузовиков мы снимали показания, даже приходилось шины менять, с одних на другие перебрасывать, чтобы сравнивать удельный расход топлива поделился Когогин

Ранее в "КАМАЗ" сообщили, что за все время в компании произвели почти 2,6 млн автомобилей.