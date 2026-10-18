"КАМАЗ": на сегодня мы уже произвели почти 2,6 млн автомобилей

В "КАМАЗ" раскрыли общее число произведенных автомобилей "КАМАЗ": на сегодня мы уже произвели почти 2,6 млн автомобилей

Москва18 окт Вести.На сегодняшний день компания "КАМАЗ" произвела почти 2 млн 600 тыс. автомобилей. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

На сегодня мы уже произвели 2 миллиона и почти 600 тысяч автомобилей. Вот это такая приятная цифра. И, конечно, сейчас у нас не четыре модели, а 450 сходит с конвейера… Я иногда сам удивляюсь, как мы обеспечиваем синхронизацию поделился Когогин

Компания выпускает автомобили с 16 февраля 1976 года – в этот день с главного конвейера Камского автозаводa сошел первый серийный грузовик КАМАЗ-5320. Появление этой модели ознаменовало прорыв в развитии советского автомобилестроения и запуск работы завода в Набережных Челнах.

Ранее в "КАМАЗ" рассказали об активных работах по созданию первых российских беспилотных автобусов.