Москва18 окт Вести.В "КАМАЗ" на сегодняшний день работает порядка 64 тысяч человек, в компании выросла производительность труда, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Он отметил, что вокруг "КАМАЗа" выросло большое количество небольших компаний-поставщиков.

Сейчас у нас в общей сложности в системе работает 64 тысячи человек. Из них 34 [тысячи] в Набережных Челнах. Вокруг "КАМАЗа" выросло огромное количество небольших компаний-поставщиков, которые, если не на "КАМАЗе", то на "КАМАЗ" работают. Выросла производительность труда, конечно. Мы не выталкивали людей на улицу, а на свободных площадях сделали индустриальные парки, передали туда часть оборудования, технологи помогли наши, чтобы это происходило, и они стали поставщиками "КАМАЗов". Потом этот индустриальный парк стал уже жить своей жизнью, там около 40% на "КАМАЗ" работают, остальные свободны на рынке... Это очень успешное направление малого и среднего бизнеса оказалось. И мы тиражируем это по стране отметил Когогин

Ранее в компании раскрыли общее число произведенных с момента запуска в 1976 году автомобилей. На сегодняшний день оно составляет почти 2,6 млн машин.