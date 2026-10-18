Москва18 окт Вести.Автопром на сегодняшний день сталкивается с различными вызовами, происходит и трансформация моделей, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Он обратил внимание на то, что сегодня действуют и повышенные требования к качеству.

В нашем автопроме, да во всем мире, собственно говоря, сегодня же период вызовов, идет трансформация моделей, как эксплуатации, так и самих моделей. Вызовом является, в первую очередь, переход на новую энергию, это уже происходит. Второе – это, конечно, когда автомобиль становится подключенным – когда он подключен к соседу, к внешней среде, когда он общается с внешней средой… У нас на каждом автомобиле стоит блок ИТС (интеллектуальная транспортная инфраструктура. – Прим. ред.). Это информационная система "КАМАЗа", когда мы собираем с каждого автомобиля информацию – количество датчиков, там больше сотни. Это все хранится у нас на сервере. И третье то, что вызовом является – это, конечно, беспилотность отметил Когогин

Говоря о беспилотных автомобилях, гендиректор компании объяснил: существует пять уровней автоматизации. Пятый – способен самостоятельно выполнять движение без контроля человека.

Вот эти три фактора: новая энергия, подключенность и автономность. Это уже поздно обсуждать, это уже происходит. Водород – это просто источник энергии. В основном это связано, – как я уже несколько лет назад понял, что электрический автомобиль, неважно какой, водородный там, все прочее, это элемент трансформации энергосистемы страны, глобальной. Если это так – тогда это работает заключил он

Ранее в компании раскрыли общее число произведенных с момента запуска в 1976 году автомобилей. На сегодняшний день оно составляет почти 2,6 млн машин.