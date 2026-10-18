Москва18 окт Вести.На автоматизированном предприятии по производству каркасов кабин в Набережных Челнах уровень брака на сегодняшний день с момента работы завода составил 0%. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Он сообщил, что автоматизация на предприятии составляет 85%.

Завод каркасов кабин у нас тот, что есть. Мы его в 2019 году запустили. Это вот как раз то, что называется "Индустрия 4.0". Он опередил время. То есть это такой интеграционный проект был, где работали русские, немцы, итальянцы – то есть все вместе. Это дало очень много в понимании, как в короткий срок построить. За три года построили. "Индустрия 4.0" — это когда производство идет, управляясь машиной под контролем человека. Там 85% автоматизация. Начиная с 2019 года, после окончания пусконаладочных работ отклонения или брака до сегодняшнего дня ноль заявил Когогин

Ранее в "КАМАЗе" рассказали, что до конца 2026 года ожидают выйти на показатель в 38-40 тысяч произведенных за год машин.