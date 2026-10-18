В "КАМАЗ" рассказали, как перестраивали производство в 2022 году Гендиректор ПАО "КАМАЗ" Когогин: 2022 год заставил нас многое поменять

Москва18 окт Вести.В 2022 году с уходом от европейских поставщиков многое изменилось в ПАО "КАМАЗ", постепенно менялись заводы, рассказал в интервью ИС "Вести" генеральный директор компании Сергей Когогин.

Он отметил, что компания успешно справилась с новыми реалиями.

Конечно, 2022 год многое заставил поменять: потребовался уход от европейских поставщиков. Надо же было поставить себе задачу: мы будем такие же, как европейцы, но по ряду параметров лучше. Наша компания рискнула, и я был очень рад, что у нас это получилось. Мы за пять лет преодолели разрыв где-то около 15 лет сказал Когогин

Гендиректор компании рассказал, как перед Нижнекамский шинным заводом была поставлена задача повысить качество шин.

За пять лет разработки, вычислив, что тогда по показателям экономичности [было] лучше, мы нашим шинникам дали данные и сказали: "Вот, что мы хотим". Надо к чести сказать этой компании, они приняли вызов и за очень короткий срок добились качества шин по ходимости, по удельным расходам добавил он

Когогин также указал на преимущества российского рынка, которые сыграли на руку компании в переходный период.

У нас достаточно большой рынок в России. У нас потребность позволяет развиваться продукту, особенно коммерческому. Серийность достаточная, но нужно было создавать продукт, который будет конкурентоспособен в мире. Не только у нас. Вот эта цель была и ориентир – именно лидеры коммерческого транспорта, европейские компании. У каждой были какие-то свои плюсы заключил Когогин

Ранее в компании также рассказали о повышении производительности труда. По словам гендиректора, вокруг "КАМАЗа" выросло большое количество небольших компаний-поставщиков.