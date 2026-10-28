Москва28 окт Вести.В мире наблюдается быстрое разрушение энергетических цепочек, заявил в интервью ИС "Вести" глава Минэнерго страны Сергей Цивилёв.

По его словам, своевременное получение энергетических ресурсов, а также их хранение является очень важным.

Все цепочки быстро рушатся, и энергетическая безопасность, то есть своевременное получение и хранение этих энергетических ресурсов, является очень важной отметил он

Цивилев подчеркнул, что для достижения баланса странам следует изучать и развивать собственные ресурсы.

Если своих ресурсов достаточно - это очень хорошо. Если своих ресурсов больше, значит есть возможность эти ресурсы поставлять в соседние страны. А если этих ресурсов не хватает, значит надо договариваться с соседними странами, чтобы их получать эффективно, безопасно добавил он

А если этих ресурсов не хватает, значит надо договариваться с соседними странами, чтобы их получать эффективно и безопасно, заключил министр.