Москва28 окт Вести.Министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью ИС "Вести" рассказал, какие факторы стоит учитывать для построения эффективной энергетики.

По его словам, помимо разработки недр, водных ресурсов и строительства инфраструктуры, необходимо обеспечить доступность энергии, как с технической точки зрения, так и с финансовой.

Надо сделать так, чтоб электрическая энергия была доступной технически и экономически для каждого человека, живущего в стране. Доступной технически - это значит, мы должны построить объекты генерации, построить сети, чтобы транспортировать эти мощности, построить систему доставки нефтепродуктов до бензозаправок, чтобы человек мог подъехать и заправить свою машину… Следующая доступность должна быть финансовая. Надо постараться сделать так, чтобы минимизировать стоимость каждого киловатт-часа. Поэтому должен быть сделан максимально экономически эффективный способ получения электроэнергии сказал Цивилев

Он добавил, что при строительстве проекта рассчитывается не столько стоимость самого проекта, сколько стоимость киловатт-часа на каждый этап жизни проекта.

Следующее направление всей этой структуры, которая будет построена, ею надо эффективно управлять, чтобы она была безопасна, чтобы не было на ней сбоев. Для этого нужны цифровые решения. Вручную это сделать невозможно. У нас есть много цифровых решений…, потому что у нас огромная территория, на всей этой огромной территории мы управляем всей-всей энергетикой. У нас есть такой опыт, и мы готовы этими цифровыми решениями делиться, обучать специалистов из всех стран именно управлению этими цифровыми решениями отметил министр

Сергей Цивилев также рассказал, почему в африканских странах трудно построить эффективную энергетику.