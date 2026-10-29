11:57 29 октября 2026 12:15 29.10.2026Сергей КузнецовЭкономикаПутин: российские компании заинтересованы в переносе производств в АфрикуПутин: российские компании заинтересованы в переносе производств в АфрикуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ ночь на 29 октября произошла одна из крупнейших атак БПЛА на Москву08:58 Стере попросил FT исправить статью о разговоре с Путиным06:04 В США уволили главного стратега Пентагона на фоне возможных ударов по Ирану05:14 В МИД предупредили о последствиях ужесточения Европой визового режима с РФ03:28 Посольство: Франция пытается навредить отношениям РФ и Африки01:56 "Не украинский сценарий": Соловьёв о готовности РФ к масштабному ответу Европе01:43 Министр транспорта Испании назвал причину ЧП с поездами21:19 28 октВС РФ получают первую крупную партию тяжелых дронов "Изделие 80"21:05 28 октЭкономикаВладимир Путин29.10.2026