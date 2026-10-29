Москва29 октВести.Россия будет наращивать поставки медикаментов в Африку и количество мобильных лабораторий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.
По его словам, российская сторона взяла в работу обговоренные положения в областях здравоохранения и борьбы с эпидемиями.
Будем наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекцийсказал Владимир Путин
Сегодня днем, в ходе выступления на форуме, он заявил, что рамках программы Роспотребнадзора восьми государствам уже передали 15 мобильных противоэпидемических лабораторий и обучили около 450 африканских специалистов.
Российские врачи продолжают помогать африканским странам бороться с опасными инфекциями, включая холеру и вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы