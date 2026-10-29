Попова: РФ разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки Попова: Россия разрабатывает востребованные в Африке вакцины и тесты

Москва29 окт Вести.Россия разрабатывает новые вакцины и тесты для борьбы с инфекциями в Африке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудничество России с африканскими странами в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями развивается с 2014 года, когда РФ оказала помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола.

Мы, со своей стороны, очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас сказала Попова в интервью "Известиям"

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что в ближайшее время в России планируют завершить клинические исследования новых вакцин от лихорадок Марбург и Эбола.