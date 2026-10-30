Глава Роспотребнадзора: в Африке очень ждут российских технологий и знаний Попова: странам Африки нужны технологии, вакцины и знания из России

Москва30 окт Вести.Российских технологий, вакцин и знаний очень ждут в странах Африки. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос ИС "Вести" о проектах ее ведомства на африканском континенте.

По ее словам, объявление президента РФ Владимира Путина о продлении до 2029 года программы Роспотребнадзора по содействию странам Африки "воодушевило" африканских партнеров.

Старт следующего этапа проекта, который объявил президент нашей страны, воодушевил наших коллег в разных странах Африки. И, соответственно, мы планируем еще 10 стран, коллеги уже обращаются к нам и ждут нашей поддержки в их начинаниях. Очень ждут наших технологий, очень ждут наших тестов, вакцин и, главное, ждут знаний. Они очень хотят учиться у нас и овладевать нашими технологиями. И мы сделаем для этого все, что от нас зависит сказала Попова

Накануне Анна Попова рассказала, как технологии РФ помогли Африке в борьбе с инфекциями.