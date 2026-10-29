Москва29 окт Вести.Специалисты из России помогли остановить вспышку кишечных инфекций в восточноафриканском государстве Бурунди. Об этом ИС "Вести" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В этом году коллеги из Бурунди обратились с вопросом, чтобы помогли им разобраться в ситуации с кишечными инфекциями с летальными исходами. [Чтобы провести] диагностику, которую не могли провести те, кто там делает вид, что им помогает. Мы прилетели в очень короткое время, разобрались и помогли, все остановили