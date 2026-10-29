Попова рассказала, как технологии РФ помогли Африке в борьбе с инфекциями Попова рассказала о российских технологиях для борьбы с инфекциями в Африке

Москва29 окт Вести.Российские специалисты готовы помогать странам Африки в борьбе с заболеваниями. Многие государства заинтересованы в использовании российских наработок, сообщила ИС "Вести" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Когда возникает чрезвычайная ситуация, не может быть конкуренции, может быть только взаимодействие. А страна, которая попадает в непростую ситуацию, использует всевозможные доступные средства, чтобы с этим справиться. Наши технологии, наши возможности совершенно доказаны в мире, и многие страны очень заинтересованы в том, чтобы именно наши технологии приходили к ним и защищали их от инфекции отметила она

В частности, уточнила Попова, речь идет о наработках в противоэпидемической работе, а также использовании российских тестов, вакцин и мобильных лабораторий.

Сегодня коллеги из африканских стран говорят о том, что наша совместная работа на протяжении предыдущих трех лет первого этапа программы противодействия в Африке очень эффективна. Каждый раз, когда возникает проблема, мы всегда оказываемся рядом, но, главное в том, что наши совместные усилия и работа России там направлены на то, чтобы коллеги могли работать сами сказала она

Попова подчеркнула, что главной задачей в такой работе является формирование биологического суверенитета.

Это наше принципиальное отличие от всех других, кто пытается сделать вид, что помогает этим странам. Наши коллеги в Африке говорят так: нам не нужна рыба, нам нужна удочка, нас надо научить. Они с удовольствием учатся, у них очень большой потенциал, они очень высоко образованы, хорошо подготовлены, и мы продолжаем их учить для того, чтобы они могли справиться сами суверенно, без чьей-то внешней помощи, поддержки или наставления заметила глава Роспотребнадзора

Ранее Попова сообщила, что ведомство передало тест-системы для выявления возбудителя Эболы всем странам, которые граничат с Демократической Республикой Конго (ДРК).