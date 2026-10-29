Попова: тест-системы для выявления Эболы переданы всем соседним с ДРК странам

Россия передала тест-системы для выявления Эболы всем соседним с ДРК странам Попова: тест-системы для выявления Эболы переданы всем соседним с ДРК странам

Москва29 окт Вести.Роспотребнадзор передал тест-системы для выявления возбудителя Эболы всем странам, которые граничат с Демократической Республикой Конго (ДРК). Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Попова сообщила об этом во время саммита Россия — Африка. Глава Роспотребнадзора отметила, что российская сторона также делится своими тест-системами "во всех случаях возникновения любой ситуации, как и сейчас с вариантом Бундибуджио (один из подтипов вируса Эбола. — Прим. ред.)".

Передали тест-системы в необходимом количестве всем странам, которые граничат с Демократической Республикой Конго, для того чтобы у них была возможность идентификации возбудителя сказала Попова

28 октября президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — Африка сообщил о готовности российских врачей оказать помощь Африке в борьбе с холерой, а также эпидемией нового штамма Эболы. Как заметил глава российского государства, врачи из РФ самоотверженно противодействуют опасным инфекциям на африканском континенте.