В ДР Конго пройден пик вспышки лихорадки Эбола В ДР Конго пройден пик вспышки вируса Эбола

Москва3 окт Вести.Пик вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) пройден. Об этом заявил глава конголезского Министерства здравоохранения Самюэль Роже Камба, чьи слова передает радиостанция RFI.

Руководитель ведомства пояснил, что ранее Минздрав мог только следить за развитием эпидемии, но теперь уже способен действовать на опережение.

Пик эпидемии уже позади. Эпидемия больше не выходит из-под нашего контроля сказал министр

Камба добавил, что в 19 из 63 медицинских зон, где выявлены инфицированные Эболой, новые случаи заболевания лихорадкой не фиксируются по меньшей мере три недели. На данный момент число жертв лихорадки Эболы достигло в ДРК 4 018, заболевших - 8 300.

Вспышка Эболы была зафиксирована в конце весны в ДР Конго и Уганде. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу России.