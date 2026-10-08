Africanews: ситуация с лихорадкой Эбола на востоке ДР Конго близка к критической

В одной из провинций ДР Конго вновь зафиксировали вспышку лихорадки Эбола Africanews: ситуация с лихорадкой Эбола на востоке ДР Конго близка к критической

Москва8 окт Вести.Ситуация с распространением лихорадки Эбола в одном из регионов Демократической Республики Конго (ДРК) может выйти из-под контроля, сообщил телеканал Africanews.

"Врачи без границ" предупреждают о резком росте числа заболевших Эболой в провинции Северное Киву говорится в материале

Уточняется, что на жителей названного региона на северо-востоке страны приходится порядка 40% всех новых подтвержденных случаев заболевания, зафиксированных на территории ДРК.

Ранее о том, что пик вспышки вируса Эбола пройден, заявил глава конголезского Минздрава Самюэль Роже Камба.

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго началась в апреле 2026 года. На данный момент число жертв вирусной инфекции достигло 4 148, заболевших — 8 603.