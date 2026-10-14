Москва14 октВести.Официальное количество умерших из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 4,3 тыс., подтверждено свыше 9 тыс. случаев заражения.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения страны.
Министерство здравоохранения сообщило о 9066 подтвержденных случаях заболевания и 4381 летальном исходеговорится в сообщении
Отмечается, что вспышка заболевания привела к образованию новых очагов, распространяясь на все большее количество населенных пунктов. В настоящее время она затронула 65 медицинских зон в семи провинциях страны.
Ранее сообщалось, что вспышка Эболы может стать самой смертоносной в истории ДР Конго.