Эксперт рассказал о конкуренции за рынок Африки Президент ТПП РФ: Африка - конкурентный рынок, за который борются многие страны

Москва30 окт Вести.Африканский континент - конкурентный рынок, за который борются многие страны, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести".

Африка - это сегодня конкурентный рынок. Если мы занимаем во внешней торговле со странами Африки 4% с 27 миллиардами долларов, то представляете, какую долю имеют китайцы с 226 миллиардами долларов? Там американцы, там все бывшие метрополии. Сегодня они все присутствуют и все борются за этот рынок. И Великобритания, и Португалия, и Испания, кого там только нет отметил Сергей Катырин

Он добавил, что России важно выстраивать равноправные отношения с африканскими странами, особенно в условиях санкционного давления. Президент ТПП также обратил внимание на количество африканских стран, посетивших саммит в Москве.

По его словам, то, что приехали 48 стран из 54, говорит о том, насколько серьезно они воспринимают Россию.