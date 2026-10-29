Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как соперников

Путин заявил, что Россия никогда не рассматривала Африку для соперничества Путин: РФ никогда не рассматривала страны Африки как соперников

Москва29 окт Вести.Россия никогда не рассматривала страны Африки в качестве объекта для соперничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

По его словам, страны Африки на всем протяжении истории были для России только друзьями.

Россия никогда не рассматривала страны Африки как объекты для соперничества сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что Россия никогда не занималась колониальной политикой, а наоборот помогала Африке от нее освободиться.

В ночь на 29 октября в российском посольстве во Франции заявили, что публикация доклада французского агентства по защите от цифрового иностранного вмешательства (Viginum) о якобы информационном вмешательстве России в Африке – попытка Парижа навредить развивающимся отношениям Москвы со странами Африки.