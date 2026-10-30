Москва30 октВести.Председатель Африканского союза (АС), президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российским инвесторам с призывом активнее вкладывать средства в экономику африканских стран, содействуя тем самым созданию производств с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас мы открываем новый этап, когда мы должны увеличивать добавленную стоимость. Инвесторы из России должны приезжать в Африку, инвестировать, чтобы помогать намсказал Ндайишимийе на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия - Африка
Он также отметил, что темы инвестиций и развития торговли стали одними из главных на мероприятии. Председатель АС подчеркнул, что взаимодействие России и африканских страны "должно быть диверсифицированным".
Ндайишимийе выразил надежду, что достигнутые на саммите договоренности будут способствовать экономическому развитию Африки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году торварооборот между РФ и африканскими странами составил более 27 миллиардов долларов. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем этот показатель превысит 50 миллиардов долларов.