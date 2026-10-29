Рубль почти вытеснил другие валюты в операциях России с Африкой Путин: доля рубля в операциях России с Африкой достигает 85%

Москва29 окт Вести.Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже достигает 85%, заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка.

По словам главы государства, продвижению экономического и инвестиционного партнерства с государствами континента напрямую способствуют выстроенные сообща надежные и бесперебойные каналы взаиморасчетов в национальных валютах. Российские компании, отметил он, давно и успешно реализуют в Африке крупные проекты в энергетике и мирном атоме, горнорудной промышленности и добыче полезных ископаемых, производственной кооперации, логистике и туризме.

Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Все это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния, делает их более устойчивыми к колебаниям глобальной экономической и политической конъюнктуры сказал Путин

Он подчеркнул, что российские деловые круги относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно и добросовестно, ведут бизнес на равных и не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий. По словам Путина, российский бизнес действует на континенте социально ответственно, заботится о благополучии работников и их семей, финансирует гуманитарные программы, внимательно относится к вопросам экологии и с уважением — к внутриполитическим процессам.