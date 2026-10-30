Москва30 окт Вести.Фрагментация мировой экономики не лучшим образом отражается на бизнесе, рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести".

Как правило вместе с экономикой, со странами фрагментируется и торгово-промышленная палата, и бизнес. Потому что создаются какие-то свои союзы, ассоциации… Я не могу сказать, что это весь бизнес захватило. Но это сверху идет, на политическом уровне сначала, потом уже какие-то министерства, ведомства, там уже идут объединения предпринимательские. Это не самая лучшая, конечно, история особенно для бизнеса, потому что, когда начинают более плотно уже работать в этих фрагментированных кусках, начинается отработка нормативной базы. Это различные стандарты. В этом куске одни нормативы, а в соседнем куске — другие. И это для бизнеса, конечно, нехорошо