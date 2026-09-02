Москва2 сен Вести.Предприниматели должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне и предсказуемость того, что будет происходить в экономике. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

По его словам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне – это "самое опасное".

Самое главное, он (предприниматель. – Прим. ред.) должен почувствовать уверенность в завтрашнем дне и предсказуемость того, что будет делать правительство, что будет происходить в экономике. Вот это самое главное для любого предпринимателя. Потому что, когда ты не знаешь, что будет завтра, это самое опасное, что называется. Ты не знаешь, вкладываться, не вкладываться, какой срок окупаемости этих вложений будет, что будет с налогами, что будет с другими вещами, с доступностью финансового ресурса и так далее сказал Катырин

Он также обратил внимание на необходимость со стороны правительства и руководства страны подавать сигналы предпринимателям, чтобы вселить в них уверенность.