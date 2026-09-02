Москва2 сенВести.Предприниматели должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне и предсказуемость того, что будет происходить в экономике. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.
По его словам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне – это "самое опасное".
Самое главное, он (предприниматель. – Прим. ред.) должен почувствовать уверенность в завтрашнем дне и предсказуемость того, что будет делать правительство, что будет происходить в экономике. Вот это самое главное для любого предпринимателя. Потому что, когда ты не знаешь, что будет завтра, это самое опасное, что называется. Ты не знаешь, вкладываться, не вкладываться, какой срок окупаемости этих вложений будет, что будет с налогами, что будет с другими вещами, с доступностью финансового ресурса и так далеесказал Катырин
Он также обратил внимание на необходимость со стороны правительства и руководства страны подавать сигналы предпринимателям, чтобы вселить в них уверенность.
И правительство, и руководство страны, конечно, должно в этом плане, на мой взгляд давать сигналы с тем, чтобы вселить уверенность, что вот будет так, как задумано. Налоговая система не будет меняться, та, которая сложилась на сегодняшний день, финансы, как мы говорили, будут доступны, вот, как говорят у нас, обуздаем инфляциюдобавил глава ТПП