Москва19 окт Вести.Главная задача Торгово-промышленной палаты – отстаивать интересы предпринимателей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент организации Сергей Катырин.

Работать надо так, чтобы бизнес понимал, для чего существует палата, для чего она работает. Если бизнес понимает, пользуется услугами, понимает, что его интересы здесь отстаивают, тогда он сюда идет, тогда он с нами работает, поэтому 57 000 юридических лиц, которые мы объединяем, нам доверяют свою точку зрения, продвижение своих интересов заявил Катырин

Глава ТПП отметил, что организация работает с органами власти и зарубежными партнерами.

Главное, чтобы мы никогда не забывали, что палата не для себя существует, а палата существует для бизнеса, только для него, для отстаивания его интересов. Вот это самая главная функция. А как она организована, эта работа – это должны как раз наши предприниматели оценивать. Мы надеемся, что раз 57 000 нам доверяют, все-таки они пока, слава богу, позитивно оценивают то, как мы работаем. И на внутреннем рынке, и на внешнем рынке сказал Катырин

Ранее Катырин сообщил, что ТПП представлена в 350 точках России, что позволяет быстро получать информацию из любой точки страны.